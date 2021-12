KEK-u i paaftë, angazhojnë si ekspert “supermenin” e Kurtit me pagë të majme

Nëpërmjet procedurave tenderuese, për të dytën herë brenda vitit, KEK-u ka angazhuar si konsulent Gazmend Begollin, i cili para tri viteve ishte prezantuar si aderim në Lëvizjen Vetëvendosje, nga Albin Kurti, shkruan lajmi.net.

Nëpërmjet procedurave të prokurimit publik, me “procedurë të negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë”, ky institucion ka lidhur kontratë gjashtëmujorë me Begollin dhe Ismet Raçën..

“Angazhimi emergjent i një konsulentëve për përkrahje teknike në Divizion të Gjenerimit”, quhet kontrata që është lidhur me Gazmend Begollin. Vlera e përgjithshme e kontratës për gjashtë muaj do të jetë 15,000,00 euro, ose 2500 euro për një muaj.

“Angazhimi emergjent i një konsulentëve për përkrahje teknike në Divizion të Qymyrit”, quhet kontrata që është lidhur me Ismet Raça. Në vlerë prej 11 400,00 euro, ose 1900 euro për një muaj.

“Këshilla profesionale lidhur me prodhimin dhe implementimin e projekteve specifike që janë duke u zhvilluar apo planifikohen në të ardhmen afatmesme dhe afatgjate. Këshilla profesionale lidhur me mundësin e optimizmit te prodhimit. Ndërsa prej konsulentit të gjenerimit te energjisë te ketë njohuri te theksuara për konsultim për projektet specifike si dhe zhvillimet strategjike te sektorit të energjisë. Projektit te delatimeve ne kaldajat e TCB, i ndërlidhur dhe parakusht për zbatimin e Projektit te ndërtimit te EF dhe impiantit te DeNOx ne TCB, i financuar nga BE. Kontratën e Rishikimit Funksional te KEK sh.a. •Strategjinë Afatmesme te KEK sh.a •Këshilla profesionale lidhur me mundësin e optimizmit te prodhimit si dhe mbrojtjes se ambientit”, thuhet në arsyetimin për kërkesën e punësimit.

Me të emëruar anëtarët e rinj në bordin e Korporatës Energjetike të Kosovës, të “deleguarit” e qeverisë së Albin Kurtit, në gusht të këtij vitit patën angazhuar si konsulent anëtarin e shtyrë në moshë të Vetëvendosjes, Gazmend Begolli, i cili kishte një pagë 2000 euro për periudhën pesë mujore.

Begolli, ka moshën mbi 75 vjeçare.

Ndërkohë, në maj të vitit 2018, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti kishte publikuar një fotografi ku zyrtarizonte anëtarësimin e Begollit në këtë parti.

“Sot në Lëvizjen VETËVENDOSJE! u anëtarësua inxhinieri i diplomuar i makinerisë, mësimdhënësi dhe eksperti në fushën e energjisë dhe termo-energjetikës, z. Gazmend Begolli”, pati shkruar Kurti.

Përveç kësaj, ky punësim bie ndesh edhe me vendimin e kryeministrit Albin Kurti i cili në muajin Prill 2020 kishte shkarkuar Bordin Drejtorëve të KEK-ut duke konsideruar se kishin bërë shkelje në punësimet e personave mbi moshën 65 vjeçare.

“KEK-u ka punësuar kundërligjshëm persona mbi moshën 65-vjeçare të pensionimit dhe i ka mbajtur në punë për vite të tëra”, thuhet në vendimin e Kurtit në pjesën kur janë renditur Shkeljet në punësim -Parregullsi, nepotizëm, diskriminim. /Lajmi.net/