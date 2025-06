KEK-u alarmon bizneset se i nuk i furnizion me rrymë nëse nuk lidhin kontrata Korporata Energjetike e Kosovës u është drejtuar bizneseve prodhuesve vendore se nëse nuk lidhin kontratë me ta si Furnizues të Mundësisë së Fundit atëherë edhe nuk do t’i furnizojë me rrymë. “Në asnjë rrethanë KEK nuk ka deklaruar se ky furnizim do të vazhdojë pavarësisht nëse kontratat si FMF lidhen apo jo. Është theksuar qartë…