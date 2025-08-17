KEK pas 3 ditësh rikthen në funksion njësinë B1: Angazhim i jashtëzakonshëm, u sigurua vazhdimësia e prodhimit

Korporata Energjetike e Kosovës njofton se janë sanuar me sukses defektet e paraqitura si dhe disa sanime të tjera të domosdoshme në njësinë B1. “Si rezultat, njësia B1 është rikthyer në operim në ora 04:32 të datës 17.08.2025”, thuhet në njoftim. “Falë përkushtimit dhe profesionalizmit të ekipeve tona, rikthimi i njësisë u realizua në kohë…

Lajme

17/08/2025 21:59

Korporata Energjetike e Kosovës njofton se janë sanuar me sukses defektet e paraqitura si dhe disa sanime të tjera të domosdoshme në njësinë B1.

“Si rezultat, njësia B1 është rikthyer në operim në ora 04:32 të datës 17.08.2025”, thuhet në njoftim.

“Falë përkushtimit dhe profesionalizmit të ekipeve tona, rikthimi i njësisë u realizua në kohë të shkurtër, duke siguruar vazhdimësinë e prodhimit dhe duke përmirësuar aspektet mjedisore të operimit”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2025

2 muaj para zgjedhjeve lokale, Muharremaj njofton për vendosjen e gurthemelit...

August 17, 2025

Njerëzit e Vuçiq tërheqin zvarrë të riun dhe e godasin shkop

Lajme të fundit

2 muaj para zgjedhjeve lokale, Muharremaj njofton për...

Njerëzit e Vuçiq tërheqin zvarrë të riun dhe e godasin shkop

87 vatra zjarri të regjistruara në Kosovë, 8 prej tyre ende aktive

Mot i ndryshueshëm javën e ardhshme, reshje shiu e diell