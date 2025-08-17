KEK pas 3 ditësh rikthen në funksion njësinë B1: Angazhim i jashtëzakonshëm, u sigurua vazhdimësia e prodhimit
Korporata Energjetike e Kosovës njofton se janë sanuar me sukses defektet e paraqitura si dhe disa sanime të tjera të domosdoshme në njësinë B1. “Si rezultat, njësia B1 është rikthyer në operim në ora 04:32 të datës 17.08.2025”, thuhet në njoftim. “Falë përkushtimit dhe profesionalizmit të ekipeve tona, rikthimi i njësisë u realizua në kohë…
