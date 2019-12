KEK deklarohet për grabitjen e mbrëmshme

Siç njofton KEK-u, ky sulm nuk kishte të bënte me TC-Kosova A apo me punëtorë të KEK-ut, përcjell lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) njofton opinionin se mbrëmë, me datë 14 dhjetor, 2019, ishte sulmuar një zyrtarë i ndërmarrjes Kosova Thëngjilli (që merret me shitjen e thëngjillit) që operon në hyrje të TC Kosova A. Në lidhje me këtë ngjarje janë lajmëruar organet e rendit të cilët kanë arritur në vendin e ngjarjes dhe janë duke u marr me rastin. Prandaj, ky sulm nuk kishte të bëjë me TC-Kosova A apo me punëtorë të KEK-ut. /Lajmi.net/