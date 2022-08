​KEK: Bashkëpunimi me KESH për sigurimin e rrymës do të vazhdojë edhe ditëve të ardhshme Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka bërë të ditur se po vazhdon bashkëpunimin me Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) në përballimin e krizës energjetike për furnizimin e qytetarëve të të dyja vendeve. Në një komunikatë për media thuhet se KEK falë bashkëpunimit të ndërsjellë me KESH-in, nga sasia e depozituar mbi 120.000 MW/h, e cila ishte…