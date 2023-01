Kejvina provokon banorët duke bërë “twerk” para tyre në shtëpinë e “BBVA” Kejvina kthella vazhdon të merr vëmendje edhe brenda “Big Brother VIP Albania 2” me provokimet e saj. Modelja po i provokon banorët me vallëzimet e saj, shkruan lajmi.net. Së fundmi, ajo ka ofruar shfaqje me “twerk” para banorëve të tjerë të shtëpisë. Ajo shihet duke dridhur të pasmet me shumë energji, duke treguar kështu mes…