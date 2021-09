Dy blogeret shqiptare kanë raporte mjaft të afërta me njëra- tjetrën që herë pas here kanë treguar edhe me anë të fotove në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Ani pse njëra nga Kosova e tjetra nga Shqipëria kjo nuk ka qenë pengesë për shoqërinë mes dy vajzave më të përfolura në mediat rozë.

Madje, së fundmi është Kejvina ajo që ka surprizuar Artën me një buqetë me lule të bukura.

“Të Dua Kejvina”, ka shkruar Arta duke sjellë foton me këtë mbishkrim sipër./Lajmi.net/