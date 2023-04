Keisi lë shpresë për rinisje të romancës: Do pres të dalë Kristi dhe nëse ai më shkruan i pari, atëherë do të shohim Pas daljes nga shtëpia, Keisi foli në studio për rrugëtimin e saj. Ajo u shpreh e lumtur lidhur me rrugëtimin e saj, shkruan lajmi.net. “Jam shumë e lumtur për këtë rrugëtim. Dua të falenderoj ndjekësit dhe ju për mundësinë që më dhatë. Sot bëra 67 ditë. Nuk e prisja. Kisha menduar që do qëndroja vetëm…