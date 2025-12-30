Keijsi është banori më i ri i Big Brother VIP Albania

ShowBiz

30/12/2025 23:25

Keijsi është banori më i ri i edicionit të pestë të Big Brother VIP Albania.

Ai është bërë i njohur për publikun shqiptar falë pjesëmarrjes së tij në reality show-n “Përputhen”, ku ka tërhequr vëmendje me paraqitjen dhe karakterin e tij.

Sot, Kejsi i është bashkuar zyrtarisht garës për çmimin e madh, duke hyrë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe duke u bërë pjesë e sfidës mes konkurrentëve të tjerë.

Me hyrjen e tij, dinamika e lojës pritet të ndryshojë, pasi gara po bëhet çdo ditë e më e fortë dhe më konkurruese.

Mbetet për t’u parë se si do të përshtatet Kejsi me banorët e tjerë dhe çfarë strategjie do të ndjekë për të arritur sa më larg në këtë edicion të Big Brother VIP Albania.

