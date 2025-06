KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të enjten Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) bën të ditur se të enjten, më 19.06.2025, do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës. Ky është orari sipas rajoneve: Prishtinë: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit 1.…