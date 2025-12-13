KEDS tregon për qytetet ku sot do të ketë reduktime të energjisë elektrike shkak i punimeve
KEDS ka njoftuar për reduktimet e planifikuara të energjisë elektrike që do të ndodhin sot. Sipas njoftimit, shumica e komunave janë të përfshira në planin e reduktimeve si pasojë e punimeve që do të zhvillohen. Punime në shumë rajone të shtunën me 13 Dhjetor, orari sipas rajoneve: Prishtinë: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit…
Punime në shumë rajone të shtunën me 13 Dhjetor, orari sipas rajoneve:
Prishtinë:
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
TS 110/10)kV Prishtina 6
Nga Stabilimenti nr. 1 do të ndërprehen nga ora 10:30 deri 13:30
1.TS 10/04kV Enti Higjienik (kodi: 19100040075)
2.TS 10/04kV Qendra Kardiale e Kosovës (kodi: 19100040076)
3.TS 10/04kV MAP-Insituti i Forenzikes Psikiatrike (kodi: 19100040096)
Vendet: Qendra Kardiale e Kosovës, Enti Higjienik, MAP-Insituti i Forenzikës Psikiatrike.
Arsyeja: Testimi i SCADA-s.
2.
TS 110/10)kV Prishtina 6
Nga Stabilimenti nr. 2 do të ndërprehen nga ora 10:30 deri 13:30
1.TS 10/04kV TS Transfuzioni i Gjakut (me kod: 19000093081)
Vendet: Transfuzioni i Gjakut.
Arsyeja: Testimi i SCADA-s.
3.
Në TS 35/10[kV] Fushë Kosova do të ndërprehet:
NS 10/0.4kV TS M&M Construcion (kodi: 10012286137) nga ora 09:00 deri në ora 15:00.
Vendet: rr. Aga Imeri.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i kthinave të tensionit të mesëm 20kV.
4.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:
Dalja 10kV J15 Viva Fresh (kodi: 19000089) prej orës 09:00 deri 11:00
Vendet: Viva Fresh, Hotel Gorenja, Al Petroll, Koral, fusha Sheki, Skender Mramori, Proten, Ondeks Mont.
Arsyeja: Punimi i kokave dhe renditja në kthinat përkatëse.
5.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
LP 20kV J24 Pr7 Dalja Nr.2 (kodi: 19000073) prej orës 11:00 deri 13:00
Vendet: Njëpjesë e rr. Holger Petersen, një pjesë e rr. Hyzri Talla, një pjesë e rr. Hajrulla Abdullahu, një pjesë e rr. Enver Maloku dhe një pjesë e rr. Ganimete Terbeshi.
Arsyeja: Punimi i kokave dhe renditja në kthinat përkatëse.
6.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
Dalja 10kV J26 dalja nr.4 Pr7 (kodi: 19000075) prej orës 13:00 deri 15:00
Vendet: Muharrem Fejza,Rr.Jakov Xoxa Lirimi H -D/lok-1,rr.Ahmet Gashi obj a c-BLL-A-VIII-36, rr.Prekazi Cima Ll-F/1Muharrem Fejza IN TIME Obj.III / 1, Lagjja e Spitalit,Kerem Lewton L-A,Muharrem Çami Hyr.I Kati-1/24, Mati I Prekaz, Malush Kosova, Ndue Përlleshi Blini III -1 K-1 L2B, Muharrem Fejza 10 K-1-LL-B.
Arsyeja: Punimi i kokave dhe renditja në kthinat përkatëse.
7.
Nga NS 110/10[kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:
Dalja 20[kV] (Rrethi i Çagllavicës) (kodi: 19000085) nga ora 01:00 deri 03:00
Vendet: Një pjesë e Çagllavices.
Arsyeja: Bartja e kabllove nga Tr2 në Tr1.
* * *
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 220/10[kV] Drenasi do të ndërprehet:
LP 10kV J15 Çikatova (kodi: 16100011) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: fshatrat: Çikatovë, Gllanasellë, Dobrashevc, Fehmi dhe Xhevë Lladrovci dhe Çikatovë e Vjetër.
Arsyeja: Ndërrimi i transformotorit, panelit të tensionit të ulët, ndarësit dhe siguresave në TS ekzistues.
* * *
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 35/10[kV] Mazgiti do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J04 Lumi i madh-Prugovc (kodi: 15019008) nga 09:00 deri 13:00
Vendet: Nici Petroll, Te Bazeni-Halim Thaqi, Amazona, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh-banesat, Stanofc I Epërm, Bujaria B.M,Bakshi, Prugovc, Milloshevë te Shkolla, Hamdi Aliu Qendra Rekreative Sportive Afariste,”Barileva” Sh.P.K,
Arsyeja: Punime sipas pëlqimit elektro-energjetik.
2.
Nga TS 220/10[kV] Drenasi do të ndërprehet:
LP 10kV J30 Llapushniku (kodi: 16100028) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Vendet: Negroc, Gjurgjicë, Orllat, Bytyq, Tërpezë, Berishe, Divjakë dhe kisha Shen Abrahami.
Arsyeja: Projekte investive, realizimi i kokave në kthinën dalëse të trafostatcionit ekzistues Bujupët te Kryqi me kod 16100028054 sipas pëlqimit elektro-energji elektrike.
Pejë
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 110/35/10[kV] Peja 1 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Radavci (kodi: 50000004) nga ora 10:00 deri 16:00.
Vendet: Vitomiricë, Brestovik, një pjesë e Novosellës, Jabllanicë e Vogël, Jabllanicë e Madhe dhe BRRE-Hidrocentrali Radavci.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Vërejtje! Dalja ka BRRE.
2.
Nga TS 35/10kV Isniqi do të ndërprehet:
LP 10kV J05 Demhalilët (kodi: 53057003) nga ora 09:00 deri 13:00
Vendet: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj.
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, intervenim në kabllon nëntokesor
2.
Nga TS 110/35/10[kV] Peja 1 – Në (LP 10kV J12 Fusha e Pejes) do të ndërprehet:
Stabilimenti degëzimi Naklla dhe pa tension mbesin këto TS– nga ora 08:30 deri 13:30
1.TS 10/04kV BOOST BOOST BERRIESSH.P.K Besnik Dukagjin Lila (kodi: 50000009011)
2.TS 10/04kV Qunguri (kodi: 50000009017)
3.TS 10/04kV Elsa (kodi: 50000009018)
4.TS 10/04kV Daci (kodi: 50000009019)
5.TS 10/04kV Naklla II (kodi: 50000009020)
6.TS 10/04kV Naklla III (kodi: 50000009021)
7.TS 10/04kV Naklla K (kodi: 50000009022)
8.TS 10/04kV Nabërgjan Dreshajt (kodi: 50000009023)
9.TS 10/04kV Nabërgjan Bërbatë(kodi: 50000009024)
10.TS 10/04kV Nabërgjan Vorret (kodi: 50000009025)
11.TS 10/04kV Nabërgjan Ullukt (kodi: 50000009026)
12.TS 10/04kV Nabërgjan Kuqtë(kodi: 50000009027)
13.TS 10/04kV Nabërgjan Husajt(kodi: 50000009028)
14.TS 10/04kV Lluga të Drinit (kodi: 50000009029)
15.TS 10/04kV Llabjan I (kodi: 50000009030)
16.TS 10/04kV Llabjan II (kodi: 50000009031)
17.TS 10/04kV Nabërgjan Mekaj (kodi: 50000009033)
18.TS 10/04kV Lagjja Kastrati, Nikqi, Bërbati (kodi: 50000009034)
Vendet: Naklla, Nabërgjan, Llugë dhe Llabjan.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri: riparim i ndarësit linjor.
Prizren
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga NS 35/10[kV] Dragash do të ndërprehet:
LP 10kV J09 Bresana (kodi: 30036007) nga ora 10:00 deri 15:00
Vendet: fshatrat : Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste : N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk dhe Restorant Opoja.
Arsyeja: Ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm sipas projektit në TS Zaplluxhe II (30036007024).
* * *
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 110/35/10[kV] Theranda do të ndërprehet:
Dalja 10kV J06 Gjinovci (kodi: 32000003) në dy termine nga ora 08:00 deri 09:00 dhe nga ora 16:00 deri 17:00
Vendet: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i STM.
2.
Në TS 110/35/10 kV Theranda
Nga dalja 10 kV Gjinovci do të ndërprehen këta Ts-a nga ora 08:00 deri 17:00
1.TS 10/04kV Pompa Rexhep Shala (kodi: 32000003024)
2.TS 10/04kV NTP Haliti-Mushutisht (kodi: 32000003028)
3.TS 10/04kV Sallagrazhdë lagjja e Dellovcve (kodi: 32000003038)
4.TS 10/04kV NPSH Noli Fadil Mustafa (kodi: 32000003046)
5.TS 10/04kV Skender Kamer Alija NPN”AL&Plast Skenderi” (kodi: 32000003059)
6.TS 10/04kV Zeqir Zeqir Zejnelaj “Elektroni” shpk (kodi: 32000003062)
Vendet: fshatrat – Mushtisht dhe Sallagrazhdë.
Arsyeja: Punime në rrjet, projekte investive.
Ferizaj
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
Dalja 10kV J18 Dalja nr 18 (kodi: 40042018) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: rr. Skënderbeu, rr.Sadik Tafarshiku, rr.Riza Goga, rr.12 Qershori, VIVA FRESH SH.P.K.Xhevdet Rexhepi, rr.Agim Matoshi dhe rr.Imri Halili.
Arsyeja: Projekte investive. Ndërrimi i pajisjeve në TS rr. Varoshit 1, Pylltaria dhe Re Ing.
2.
Nga NS 110/35/10[kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:
LP 10kV J10 Rexhep Bislimi 1 (kodi: 40000033) nga ora 09:00 deri në ora 18:00
Vendet: rr. Rexhep Bislimi, rr.Vezir Jashari, Shaban Vata, rr.e Tiranës, Gursel e Bajram Sylejmani, Bibaj, Magjistralja Ferizaj- Prishtinë dhe rr.Ismet Jashari.
Arsyeja: Projekte investive. Ndërrimi i pajisjeve në TS rr. Varoshit 1, Pylltaria dhe Re Ing.
* * *
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J16 Ylli 2 (kodi: 40042016) nga ora 09:00 deri 15:00
Vendet: rr.Skënderbeu, rr.Sadik Tafarshiku, rr.Riza Goga, rr.12 Qershori, VIVA FRESH SH.P.K. Xhevdet Rexhepi, rr.Agim Matoshi dhe rr.Imri Halili.
Arsyeja: Punët që duhen të kryhen, sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.
2.
Nga TS 35/10[kV] Ferizaj III do të ndërprehet:
LP 10[kV] J03 Jezerci (kodi: 40042003) nga ora 09:00 deri 15:00
Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.
Arsyeja: Ndërrimi i shtyllës së tensionit të mesëm sipas pëlqimit elektro-energjetik.
Gjakovë
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 110/10[kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Bistazhini (kodi: 81000005) nga ora 09:00 deri 14:00.
Vendet: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raçë (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).
Arsyeja: Ndërrimi i kokave të kabllos 20kV në kthinën e LP20kv Bistazhini NS 110/20/10kV Gjakova 2.
2.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehen daljet 10 kV:
Dalja 10kV Dalja 5 (kodi: 80080013) nga ora 10:00 deri në ora 13:00
Dalja 10kV Mulliri (kodi: 80080030) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Dalja 10kV Dalja 11 (kodi: 80080014) nga ora 10:00 deri në ora 13:00
Dalja 10kV Jatex (kodi: 80080025) nga ora 10:00 deri në ora 13:00
Dalja 10kV IMN (kodi: 80080027) nga ora 10:00 deri në ora 13:00
Dalja 10kV Kompr.-Medicina punës (kodi: 80080031) nga ora 10:00 deri në ora 13:00
Vendet: rrugët: 14 Qershori, Bajram Curri, Bujar Roka, Dah Polloshka (1 konsumator), Demush Taha, Dërgut Vokshi, Elton Zherka, Hasan Dashi, Ismail Qemali, Lekë Dukagjini (një pjesë), Luigj Gurakuqi, Mark Malota, Mihail Grameno, Mithat Frashëri, Nënë Tereza (një pjesë), Përmet Vula, Pjetër Bogdani (2 konsumatorë), Tivarit (2 konsumatorë), Sadik Pozhegu (2 konsumatorë), Shefki Shasivari, Shtjefën Gjecovi (2 konsumatorë), Tahir Efendija (një pjesë). Një pjesë e rr,Mark Malota, Jatex, IMN dhe Kompresori – Medicina punës.
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie-intervenim në ndërpres të fuqisë.
* * *
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J04 Dobroshi (kodi: 80080007) nga ora 08:00 dei 09:00
Vendet: fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Dobrosh, Hereç, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubëll. Rrugët:Dedë Gjon Luli (një pjesë), Pashko Vasa, Lekë Dukagjini.
Arsyeja: Projekte investive. Kalimi nga dalja Dobroshit dhe Becit në daljen e Skivjanit dhe kalimi i tyre nga 10kV ne 20 kV. Zhvendosja e transformatorit me te gjitha elementet përcjellëse si dhe punime tjera elektrike në kuadër të LOT 10 Gjakovë.
2.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J04 Ereniku (kodi: 80080011) nga ora 08:00 dei 09:00
Vendet: rr.Fehmi Agani, Lugbunari, rr.Nënë Tereza, Qerim, rr.Sadik Pozhegu, rr.Wesley Clark.
Arsyeja: Projekte investive. Kalimi nga dalja Dobroshit dhe Becit në daljen e Skivjanit dhe kalimi i tyre nga 10kV në 20 kV. Zhvendosja e transformatorit me te gjitha elementet përcjellëse si dhe punime tjera elektrike në kuadër të LOT 10 Gjakovë.
3.
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J 02 Beci (kodi: 80080010) nga ora 08:00 dei 09:00
Vendet: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunari, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq dhe rruga Mark Malota (një pjesë).
Arsyeja: Projekte investive. Kalimi nga dalja Dobroshit dhe Becit në daljen e Skivjanit dhe kalimi i tyre nga 10kV në 20 kV. Zhvendosja e transformatorit me te gjitha elementet përcjellëse si dhe punime tjera elektrike në kuadër të LOT 10 Gjakovë.
4.
Nga NS 35/10 [kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J08 Skivjan (kodi: 80080009) nga ora 08:00 dei 17:00
Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.
Arsyeja: Projekte investive. Kalimi nga dalja Dobroshit dhe Becit në daljen e Skivjanit dhe kalimi i tyre nga 10kV në 20 kV. Zhvendosja e transformatorit me te gjitha elementet përcjellëse si dhe punime tjera elektrike në kuadër të LOT 10 Gjakovë.
Gjilan
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 110/35/10[kV] Gjilani 1 do të ndërprehet:
Dalja 10kV J12 Thertorja (kodi: 60062012) nga ora 10:00 deri 15:00
Vendet: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri- Punimi i lidhëseve kabllovike, ndërrimi i izolatorëve.
* * *
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/35/10kV Vitia do të ndërprehet:
Dalja 10kV J01 Stublla (kodi: 61067001) nga ora 09:00 deri 16:00
Vendet: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -Ujesjellesi dhe Godeni.
Arsyeja: Projekt investiv. Ngritja e shtyllave të reja në rrjet ekzistues për projektin; LOT 20 GJILANI-L-24-20-04-4-12-Stubull-Kisha.
Mitrovicë
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 110/10[kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:
Daljes 10kV J17 Nadakovc (kodi:73000014) nga ora 09:00 deri në ora 15:00
Vendet: Btp Petroll, te përmendorja e Hamdi Feratit, Nadakovc- Gubetini, Nadakovc-blinda, Naser Imeri, Sfaraqak dhe lagjja Xhafaj.
Arsyeja: Realizimi i hyrje-dalje dhe ngritja e shtyllave sipas pëlqimit elektro-energjetik.