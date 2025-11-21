KEDS tregon për punime në rrjet të shtunën me 22 nëntor
Orari sipas rajoneve të Kosovës me 22 nëntor 2025: Prizren Punime të domosdoshme për siguri të sistemit 1. Nga NS 110/35/10[kV] Prizreni 1 do të ndërprehen TR 1 dhe TR 2 nga ora 05:00 deri 07:00 dhe pa tension mbetet: NS 35/10[kV] Prizreni III (kodi 300320), NS 35/10[kV] Prizreni IV (kodi 300330), NS 35/10[kV] Pirana…
Orari sipas rajoneve të Kosovës me 22 nëntor 2025:
Prizren
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga NS 110/35/10[kV] Prizreni 1 do të ndërprehen TR 1 dhe TR 2 nga ora 05:00 deri 07:00 dhe pa tension mbetet:
NS 35/10[kV] Prizreni III (kodi 300320), NS 35/10[kV] Prizreni IV (kodi 300330), NS 35/10[kV] Pirana (kodi 300340), NS 35/10[kV] Zhuri(kodi 300350), NS 35/10[kV] Dragashi (kodi 300360), NS 35/10[kV] Dikanca (kodi 300370), NS 35/10[kV] Prellonka 1 (kodi 300380), NS 35/10[kV] Eurokos HC-Dragash (kodi 300400), NS 35/10[kV] HC Orçusha (Dragash) (kodi 300500)
Vendet: Rrugët: 121 Gjeravica, 122 Xhemil Fluku, 131 Destan Billusha, 133 Sahat Kulla, 134 Ejup Statovci (një pjesë), 135 Besnik Muçaj, 138 Shote Galica (një pjesë), 139 Reshat Karjagdiu, 14 Byrhan Shporta (një pjesë), 141 Salajdin Braha (një pjesë), 325 Faik Emrush, 328 Saraçët, 363 Shaip Spahiu, 364 Suzi Qelebi (një pjesë), 4 Remzi Ademi dhe 80 Marie Shllaku (një pjesë), 141 Salajdin Braha, 142 Hysen R.Kabashi, 149 Hadi Kantarxhiu, 151 Gjallica dhe 152 Zahir Pajaziti, “ABI”Sh.P.K. në rrugën 115 Joni, 103 Jusuf Gërvalla, 104 Bingeni, 105 Bekim Berisha-Abeja, 16 Brigada 125, 18 Fehnmi Ibrahimi, 113 Rifat Ukimeri, 115 Joni, 119 Azem Bejta (një pjesë),
12 Dëshmorët e Prekazit (një pjesë), 122 Xhemil Fluku, 139 Reshat Karjagdiu (një pjesë), 143 Hasan Prishtina (një pjesë), 152 Zahir Pajaziti (një pjesë), 153 Xhemë Gostivari, 154 Gjirokastra (një pjesë), 155 Vëllerërit Frashëri (një pjesë), 156 Rexho Bajraktari (një pjesë), 157 Paqja, 158 Xheladin Hana (një pjesë), 159 Avni Rrustemi (një pjesë), 160 Ardianët (një pjesë), 162 Pazari i ri (një pjesë), 163 Xhavit Ahmeti (një pjesë), 144 Beteja e Vërrinit, 145 Astrit Suli, 146 Petrit Bytyqi, 147 Martin Camaj, 148 Gustav Rotlla, 152 Zahir Pajaziti (një pjesë), 158 Xheladin Hana (një pjesë) dhe 160 Ardianët, 1 Adem Jashari, 321 Bajrakli (një pjesë), 322 Mbreti Zog, 324 Fehmi Lladrovci, 326 Rifat Krasniqi, 327 Bujar Godeni, 328 Saraçët, 329 Medinë (një pjesë), 330 Farkatëtarët, 331 Xhemil Doda (një pjesë), 332 Mehmet Pasha (një pjesë), 338 Vatrat Shqiptare (një pjesë), 4 Remzi Ademi (një pjesë), Nuredin Krasniqi, Sheshi Lidhja Shqipëtare, 141 Salajdin Braha, 150 Sylejman Rotlla,
151 Gjallica (një pjesë) dhe 152 Zahir Pajaziti, “KABASHI HOLDING”Sh.P.K. në rrugën 438 Tirana, 10 Kukësi (një pjesë), 5 De Rada dhe 8 William Walker (një pjesë), 11 Ismet Jashari (një pjesë), 409 Sylejman Vokshi (një pjesë), 413 Rugova, 414 Ymridin çengaj (një pjesë), 415 Bashkim Sukaj (një pjesë), 417 Xhevat Berisha, 419 Karavanet, 420 Mehmet Hasi (një pjesë), 421 8 Marsi, 422 Selajdin Berisha, 423 Toplica (një pjesë), 431 Turgut Ozal, 432 Liman Shala, 433 Elbasani, 437 Mbreti Pleurat, 438 Tirana, 441 Brigada 128, 468 Nehat Berisha, 474 Bashçarshia, 476 Martirët e Tusuzit, 478 Arsim Berisha, 8 William Walker (një pjesë), “PROEX”Sh.P.K. në rrugën 438 Tirana, 11 Ismet Jashari – Kumanova (një pjesë), 231 Hoxhë Tahsini (një pjesë), 339 Ramadan Zaskoci, 364 Suzi çelebi, 379 Beteja e Koshares (një pjesë), 382 Azem Hajdari, 383 Kaçaniku, 396 Aleksandër Moisiu, 397 Bajram Kelmendi, 398 Sefedin Laçi, 399 Jul Variboba, 401 Beran Gashi, 12 Norë Kelmendi, 403 Betim Berisha, 405 Dukle, 409 Sylejman Vokshi (një pjesë), 410 Halim Spahiu, 412 Karl Topia, 413 Rugova (një pjesë), 407 Asret Poniku dhe 471 Alajdin Gjezari, 11 Ismet Jashari – Kumanova (një pjesë), 340 Mentor Krasniqi (një pjesë), 343 Lazër Lumnezi, 346 Pal Paluca, 347 Hyse Rexhepi, 349 Themistokli Gërmenji, 357 Pushkatarët, 358 Bujtinat, 359 Iljaz Kuka, 360 Adnan Krasniqi, 362 Papa Gjon Pali, 366 Anton çetta, 368 At Gjergj Fishta, 381 Indrit Cara – Kavaja, 382 Azem Hajdari, 384 Behari dhe Sheshi Shadërvani, 17 Dzemail Bjedic, 118 Jani Vreto, 119 Azem Bejta, 122 Xhemil Fluku, 125 Mbreti Pirro, 126 Bajo Topulli, 127 Ibrahim Lutfiu, 128 Feriz susuri, 138 Besëlidhja, 383 Laçaniku, 4 Remzi Ademi, 5 De Rada, 437 Mbreti Pleurat (një pjesë), Spitali Rajonal i Prizrenit dhe 4 konsumatorë komercial në rrugën 437 Mbreti Pleurat, I.M.N”Tulltorja” në Landovicë, Biznese në Piranë dhe Krushë e Vogël, ”PROGRES”SH.P.K në rrugën 438 Tirana, 480 Rruga e Dëshmorëve, 481 Rruga e Restelicës (një pjesë), 483 Rruga e Brodit (një pjesë), 484 Rruga e Radeshës (një pjesë) dhe 485 Adem Jashari (një pjesë), 480 Rruga e Dëshmorëve, 481 Rruga e Restelicës (një pjesë), 482 Sheshi Komunal, 483 Rruga e Brodit (një pjesë), 484 Rruga e Radeshës (një pjesë) dhe 485 Adem Jashari (një pjesë),
Fshatrat: Bregu i Drinit, Dedaj, Kabash i Hasit, Krajk (një pjesë), Kushnin, Lubizhdë e Hasit, Lukinaj (një pjesë) dhe Romajë, Mamusha, Medevec, Sërbicë e Ulët, Sërbicë e Poshtme dhe Zojz, Piranë, Randobravë, Retijë dhe Reti e Poshtme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël dhe Randobravë (një pjesë), Zhur, Shkozë, Billushë, Hoçë e Qytetit, Jeshkovë, Leskovec dhe Lubiqevë, Grazhdanik, Kobajë, Muradem, Nashec (një pjesë), Shkozë (një pjesë) dhe Vërmicë, Poslishtë dhe Vlashnjë, Dobrushtë, Gorozhup dhe Planejë,BECHTEL ENKA-GP Uzgur Yilmaz në Zhur, Glloboçicë, Krushevë, Kukjan, Lubovishtë, Mlikë, Orqushë, Restelicë, Vranishtë dhe Zlipotok, Blaç, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg dhe Zaplluxhë, Bellobrad, Brrut, Kapre, Kosavë, Plavë, Pllajnik, Shajnë, Xërxë, Zgatar dhe Zym i Sharrit, Brezne, Buçe, Kërstec, Plavë, Rapqë e Epërme, Rapqë e Poshtme, Rrenc, Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radesh.
Vërejtje! Pa tension mbesin edhe: HC Orçusha (Dragash), Eurokos HC-Dragash, HC Frigoffod, HC Dikanca.
Arsyeja: Energjizimi I kabllove te trafo-fushes pas punimit te kokave kabllovike te reja ne NS Prizreni 1 110/35/10kV
Ferizaj
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10kV J03 Shtime (kodi: 41046003) nga ora 10:00 deri 12:00
Vendet: Shtimja,Lagjja e Pajtimit dhe Godanci I Ulët.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndrrimi i TMRR-ve të djegur.
2.
Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10kV J02 Koshare (kodi: 41046005) nga ora 13:30 deri 14:30
Vendet: Koshare,Magj- Ferizaj-Shtime,Slivovë,Gllavicë,Dramjak
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, GM është i djegur, duhet instaluar GM i ri
3.
Nga TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:
Dalja 10kV J08 Sllovia (kodi: 41000003) nga ora 15:00 deri 16:00
Vendet: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallushë, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, GM është i djegur, duhet instaluar GM i ri.
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J12 Banka 1&2 (kodi: 40041039) nga ora 09:00 deri në ora 18:00
Vendet: MBTS Banka,TS Fatmir Rashani,TS Halil Haxhidema,TS TMK Ndertesa,TS Koncorzium Komuna(perballe Spitalit)
Arsyeja: Projekte Investive, Konvertimi i Daljes 2 20kV!
2.
Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Ylli 2 (kodi: 40042016) nga ora 09:00 deri në ora 18:00
Vendet: rr.Skënderbeu,rr.Sadik Tafarshiku,rr.Riza Goga,rr.12 Qershori,VIVA FRESH SH.P.K. Xhevdet Rexhepi,rr.Agim Matoshi,rr.Imri Halili
Arsyeja: Projekte Investive, Konvertimi i Daljes 2 20kV!