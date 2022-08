KEDS: Reduktimet vazhdojnë deri më një shtator

Reduktimet me energji elektrike pritet të vazhdojnë deri më 1 shtator. Kjo pasi rikthimi nga remonti i njësisë B2 të Termostatit Kosova B nuk do të ndodh para datës 1 shtator, ndonëse paralajmërimet ishin që ai nga sot të hyjë në funksion.

Kështu ka bërë të ditur për KosovaPress, zëdhënës i KEDS-it, Viktor Buzhala.

“Blloku nuk kthehet sot… Realisht ka pas me u kthye me të parin, pastaj kanë thënë ‘po mundemi me kthye më 26’, por nuk janë duke mundur me e kthye. Tek më të parin kthehet”, theksoi ai.

Qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me reduktime të energjisë elektrike nga data 15 gusht.

Ndërkaq Qeveria e Kosovës të mërkurën ka ndarë 41 milionë euro në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike për mbështetje në tejkalimin e krizës energjetike.

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati tha se ky është zotim i qeverisë për të mbështetur qytetarët në tejkalimin e krizës energjetike dhe përballimin e tarifave të shtrenjta.

KosovaPress ka tentuar të marr informacione shtesë nga KEK-u lidhur me njësinë B2 të Termostatit Kosova B, porse nuk kanë kthyer përgjigje.