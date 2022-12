KEDS punon në rrjet tri ditë me rend, këto zona do të mbesin pa rrymë KEDS ka njoftuar për punime në rrjet nga e shtuna deri të martën, ku si pasojë disa zona do të mbesin përkohësisht pa furnizim me energji elektrike. Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet: 03.12.2022 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Gjakovë 1. Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet: Dalja 10(kV) Malisheva (kodi:…