KEDS paralajmëron se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa qytete

Këto ndërprerje do të jenë si pasojë e punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Jezerci (Kodi: 40042003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrim i izolatorëve.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Slivovë (Kodi: 60024003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Boston, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrim i izolatorëve.

Mitrovica

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Runiku (Kodi: 74000005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Klinë e Epërme, L.Mecini dhe Berani, Qubrel, Kotorr, Vitak, Kastriot, Runik, Banjë, Surigan, Radishevë. Qitakët, Leqinë dhe Tërrnovë.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

Pejë

1.

Nga TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zallaqi (Kodi: 50052003) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Dreja.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

2.

Nga TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Deçani (Kodi: 53000003) prej orës 22:00 deri ne ora 23:00

Vendet: Deçani Qyteti, Deçan KEDS, Deçan Policia, Deçan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj dhe Carrabregu.

Dalja 10kV Lluka (Kodi: 53000009) prej orës 22:00 deri ne ora 23:00

Vendet: Lluka e Epërme 1, Muçaj- Llukë.

Arsyeja: Manipulimi me ndarës, ku disa trafo janë të kyçura përkohësisht nëLP 10 kV Lluka dhe do kalojnë me LP 10 kV Deçani.

3.

Nga TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 13:00 deri ne ora 15:00

Vendet: Isniq, Lebushë, Strellc i Epër dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja: Shtërngim i përçuesve.

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zabel i Ultë (Kodi: 16023006) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Shtrubullove, Zabel i ulet, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashët dhe Poterku.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

2.

Nga TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Poklek i ri (Kodi: 16021007) prej orës 11:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

2.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 10:30 deri ne ora 13:30

Vendet: Fshatrat:Sibofc,Lluzhan,Penuhë,Lupç i Epërm,Llugë, Majac dhe Popovë dhe Petrol Zabel.

Arsyeja: Ndërimi i ndërprësit në TS Lluga kompletimi i ormanit sipas projektit.

Priziren

1.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bodrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zym.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

Gjakovë

1.

Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Opterusha (Kodi: 82000010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë

Arsyeja: Pastrim traseje dhe ndërrimi i izolatorëve.

19.10.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjilan

1.

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV LP. industrial (Kodi: 62000015) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Muharremi petroll, Birraria Hugos, Seperacioni Ardhmeria Topanicë, Ujësjellësi Topanicë, Lindi petroll, Fabrika e bllokave, Seperacioni Tali, Dogana, Borovc, Landi, Fama petroll, Shp Arbnori.

Arsyeja: Montimi i dy ndarësve linjor.

Prishtinë

1.

Në TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Trafo Fusha 4 ( kodi 100120904) prej orës 13:30 deri ne ora 14:00

Dalja 10kV Vragolia ( kodi 15018007) prej orës 14:00 deri ne ora 14:30

Dalja 10kV Pozhegu ( kodi 15018016) prej orës 14:30 deri ne ora 15:00

Dalja 10kV Apollonia ( kodi 15018015) prej orës 15:00 deri ne ora 15:30

Dalja 10kV Albana ( kodi 15018008) prej orës 15:30 deri ne ora 16:00

Dalja 10kV Miradi e epër ( kodi 15018019) prej orës 16:00 deri ne ora 16:30

Dalja 10kV Z.Industriale Vragoli ( kodi 15018014) prej orës 16:30 deri ne ora 17:00

Dalja 10kV Bardh i madh ( kodi 15018018) prej orës 17:00 deri ne ora 17:30

Dalja 10kV Trafo fusha 3 ( kodi 100120903) prej orës 17:30 deri ne ora 18:00

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe testimi i releve.

19.10. 2019

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja10 kV Llapushnik (Kodi: 16023003) prej orës 08:00 deri në ora 09:00 dhe prej orës 16:00 deri në ora 17:00

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleçka e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi dhe lëshimi në pun I trafove të reja

2.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Llokma Negrovc (Kodi: 16023003056) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: TS Llokma Negrovc.

TS 10/04 kV Llokma Negrovc (Kodi: 16023003058) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: TS Vargu Negrovc

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi dhe lëshimi në punë i trafove të reja.

3.

Nga TS 35/10kV Besia do të ndërprehet:

Dalja10 kV Lluzhani (Kodi: 10013011) prej orës 09:00 deri në ora 09:30 dhe prej orës 16:00 deri në ora 17:30

Vendet: Prugovci-1(te Villa Natyra Vërbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidoll, Tenezhdoll, Kazerma e FSK-së në Vranidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i transformatorëve të rinj.

4.

Nga TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja10 kV Drenas 3 (Kodi: 16021003) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Vendet: Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare- Lokalet.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i dy transformatorëve të rinj.

5.

Në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet prej 12:00 deri në orën 15:00

Dalja 10kV Komoran ( kodi 16023007) në Stabilimentin në Runik:

Vendet: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Larte, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dhe Llapushniku (nje pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e largpërçuesit të ri 10kV.

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Skenderaj – Dalja 10kV Runiku (kodi 7400005) do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Besniku (Kodi:74000005057) prej orës 09:00 deri në 17:00

Vendet: fshati Pemishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i konzollave dhe i izolatorëve ne shtyllat ekzistuese.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Skenderaj – Dalja 10kV Runiku (kodi 7400005) do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Halilaj (Kodi:74000005059) prej orës 14:00 deri në 16:00

Vendet: fshati Runik.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i konzollave dhe i izolatorëve në shtyllat ekzistuese.

19.10.2019

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bistazhin) (kodi 81000005) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Vendet: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhjeve në shtyllën e re të betonit 12/1600 sipas PEE Nr. 3480 të datës 27.05.2019.

Pejë

1.

Në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zahaqi (kodi 51000010) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Vendet: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe tërheqja e përçuesve.

21.10.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjilan

1.

Nga TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Vendet: Banja e Kllokotit, Banja Nëna Naile, Mulliri Tina Fabrika e ujit.

Dalja 10kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Vendet: 121Pompa(Zejna) TS.122 Pirraj Ts.123 Ramajt TS.124 Zukajt TS 125 Kulla TS.126 Alidemët TS.127 Alidemët TS.147 P(Shtëpia private) TS.148 Gurthysi (Qerimi) TS.149 Pompa TS.150 Pozhoran TS.151 Novosellë TS.152 TS, e fundit TS.153 Ramjan(Imria) 154 Ramjan P.(Zahir) TS.155 Ramjan (Xhamija) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran, TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran, TS.159TS. Pozhoran, Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit.

Arsyeja: Mirëmbajtja e transformatorëve 1 dhe 2.

2.

Nga TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV Sllatina (Kodi: 61065002) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Vendet: Tërstenik, Muhadër, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë, Pozhoran (një pjesë).

Dalja 10kV Tërpeza (Kodi: 61065012) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Vendet: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë dhe TS Privat 1.

Arsyeja: Mirëmbajtja e transformatorëve 1 dhe 2.

21.10.2019

Njoftime për projekte investive

Mitrovicë

1.

Në NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Runiku ( kodi 74000005) në Stabilimentin në Runik:

TS 10/04 kV Bajë (Kodi: 74000005039) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Vendet: TS. Bajë

TS 10/04 kV Syrigan (Kodi: 74000005040) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat Bajë, Syriganë dhe Radishevë.

TS 10/04 kV Drejtimi i Topallëve (Kodi: 74000005023) prej orës 10:00 deri në ora 17:00

TS 10/04 kV Vitak (Kodi: 74000005058;5025;5023;5024;5022) prej orës 10:00 deri në ora 17:00

TS 10/04 kV Ternov (Kodi: 74000005050;5033) prej orës 10:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat Bajë, Syriganë, Radishevë, drejtimi i Topallëve, Vitaku dhe Tërnova.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i konzollave dhe izolatorëve të vjetër me të reja.