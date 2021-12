KEDS njofton se cilat vende do të mbesin pa rrymë si shkak i punimeve

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

15.12.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjakovë

1.

Nga NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani (kodi: 82000001) nga ora 10:30 deri 15:00

Vendet: fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Nga NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fortesa (kodi: 82081009) nga ora 11:30 deri 13:00

Vendet: fshatrat Bellacërkë dhe Sopniq.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

Pejë

1.

Nga NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zallqi (kodi: 50052003) nga ora 11:00 deri 14:00

Vendet: Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Dreja.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dresniku (kodi 52000007) prej orës 11:30 deri në ora 12:00

Vendet: Klinë, Dresnik, Dollc dhe Gremnik.

Arsyeja: Për shkaqe sigurie.

3.

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Dresniku II (kodi 52000007003) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Dresnik.

Arsyeja: Montimi i kabllos ABC 4X70mm dhe montimi i bazave të siguresave L3 (punim i dy daljeve të tensionit të ulët).

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Miradi e Epërme (kodi: 15018019) nga ora 11:00 deri 14:00

Vendet: Miradi e Epërme.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Ulzat 1 (kodi 19000040167) prej orës 10:30 deri ne ora 15:30

Vendet: Shtëpitë nën fshatin Amerikan dhe Pallati i Drejtesisë në vazhdim të rr .Holger Petersen.

Arsyeja: Punime në Projektin NS Ulzat – 1 Hajvali.

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Petrova (kodi: 41046002) nga ora 10:00 deri 12:30

Vendet: Rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja: Lidhja e kabllove të tensionit të mesëm në TS 3, në nënstacion.

2.

Nga NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fitorja (kodi: 41046007) nga ora 10:00 deri 12:30

Vendet: Rr. Skender Salihaj.

Arsyeja: Lidhja e kabllove të tensionit të mesëm në TS 3, në nënstacion.

3.

Nga NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtime (kodi: 41046003) nga ora 10:00 deri 12:30

Vendet: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci I Ulët.

Arsyeja: Lidhja e kabllove të tensionit të mesëm në TS 3, në nënstacion.

4.

Nga NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rashnica (kodi: 41046001) nga ora 10:00 deri 12:30

Vendet: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja: Lidhja e kabllove të tensionit të mesëm në TS 3, në nënstacion.

5.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet stabiliment Nerodime dhe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

TS 10/04 kV Jezerc Kalanica (kodi 40042003057) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Jezerc Verishta (kodi 40042003058) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Jezerc Azemi (kodi 40042003059) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Mahalla katuni (kodi 40042003060) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Jezercë Ukëzmajli (kodi 40042003061) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Jezercë-Maqitev(kodi 40042003062) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV NPSH-Veli Comerc (Rexhep Asllani) (kodi 40042003188) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

TS 10/04 kV Nerodime (Lagjia Rekaj) (kodi 40042003191) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Jezerc Kalanica, Verishta, Azemi, Mahalla katuni, Ukëzmajli, Maqitevë, Veli Comerc dhe Nerodime.

Arsyeja: Dislokimi i linjës 10kV-Jezerci.

16.12.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10kV Prizreni 1 (H07)do të ndërprehet:

NS 35/10kV Prizreni IV (H03) dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 11:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Rrugët: 10 Kukësi (një pjesë), 11 Ismet Jashari (një pjesë), 409 Sylejman Vokshi (një pjesë), 413 Rugova, 414 Ymridin Çengaj (një pjesë), 415 Bashkim Sukaj (një pjesë), 417 Xhevat Berisha, 419 Karavanët, 420 Mehmet Hasi (një pjesë), 421 8 Marsi, 422 Selajdin Berisha, 423 Toplica (një pjesë), 431 Turgut Ozal, 432 Liman Shala, 433 Elbasani, 437 Mbreti Pleurat, 438 Tirana, 441 Brigada 128, 468 Nehat Berisha, 474 Bashçarshia, 476 Martirët e Tusuzit, 478 Arsim Berisha, 8 Uiliam Uoker (një pjesë), “KABASHI HOLDING”Sh.P.K. në rrugën 438 Tirana, “PROEX”Sh.P.K. në rrugën 438 Tirana, 10 Kukësi, 417 Xhevat Berisha, 437 Mbreti Pleurat (një pjesë), 584 Bajram Curri (një pjesë), 11 Ismet Jashari – Kumanova (një pjesë), 231 Hoxhë Tahsini (një pjesë), 339 Ramadan Zaskoci, 364 Suzi Çelebi, 379 Beteja e Koshares (një pjesë), 382 Azem Hajdari, 383 Kaçaniku, 396 Aleksandër Moisiu, 397 Bajram Kelmendi, 398 Sefedin Laçi, 399 Jul Variboba, 401 Beran Gashi, 12 Norë Kelmendi, 403 Betim Berisha, 405 Dukle, 409 Sylejman Vokshi (një pjesë), 410 Halim Spahiu, 412 Karl Topia, 413 Rugova (një pjesë), 407 Asret Poniku dhe 471 Alajdin Gjezari, 11 Ismet Jashari – Kumanova (një pjesë), 340 Mentor Krasniqi (një pjesë), 343 Lazër Lumnezi, 346 Pal Paluca, 347 Hyse Rexhepi, 349 Themistokli Gërmenji, 357 Pushkatarët, 358 Bujtinat, 359 Iljaz Kuka, 360 Adnan Krasniqi, 362 Papa Gjon Pali, 366 Anton Çetta, 368 At Gjergj Fishta, 381 Indrit Cara – Kavaja, 382 Azem Hajdari, 384 Behari dhe Sheshi Shadërvani, 115 Joni, 117 Dzemail Bjedic, 118 Jani Vreto, 119 Azem Bejta, 122 Xhemil Fluku, 125 Mbreti Pirro, 126 Bajo Topulli, 127 Ibrahim Lutfiu, 128 Feriz Susuri, 138 Besëlidhja, 383 Kaçaniku, 4 Remzi Ademi, 5 De Rada, 437 Mbreti Pleurat (një pjesë) dhe 8 Uilliam Uoker (një pjesë) dhe Spitali Rajonal i Prizrenit dhe 4 konsumatorë komercial në rrugën 437 Mbreti Pleurat, Fat Group dhe KFOR-i Turk.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorëve rrymorë.

16.12.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Qyteteza Pejton 1 (Gjykata Kushtetuese) (kodi: 12000023101) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: rr. Justiniani, Pashko Vasa dhe Kosta Novakoviq.

Arsyeja: Energjizimi i daljeve të reja 0.4kV.

2.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Faik Konica 2 (kodi: 19100001070) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Qyteza Pejton.

Arsyeja: Realizimii kyçjeve shtëpiake.

3.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (kodi: 14000009) nga ora 09:00 deri 15:00

Vendet: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollëet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Buricë, Gllamnik dhe Llapashticë e Ulët.

Arsyeja: Shtrirja e rrjetit te ri 10(20)kV.

4.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (kodi: 14000010 ) nga ora 09:00 deri 15:00

Vendet: fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja: Shtrirja e rrjetit të ri 10(20)kV.

5.

Nga NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Kodra e Trimave – 8 (kodi: 13000016035) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

Vendet: rr. M25, rr. Rugova- një pjesë dhe rr.Kuksi –një pjesë.

Arsyeja: Energjizimi i daljes së re 0.4kV.

Pejë

1.

Nga TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (kodi: 53000002) nga ora 10:00 deri 16:30

Vendet: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë dhe Buqani.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave nën tension ekzistues.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (kodi: 40041001) nga ora 09:00 deri 12:00

Vendet: Ferizaji një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve të tensionit të mesëm.

16.12.2021

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga TS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skënderbeu (kodi: 30032006 ) nga ora 11:00 deri 16:00

Vendet: rr. Jusuf Gërvalla, Tregu i Gjelbër dhe Policia e trafikut.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje, sipas pëlqimit elektro-energjetik.