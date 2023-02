KEDS njofton për punimet në rrjet, ja kush mbetet pa energji-elektrike Për shkak të punimeve të parapara të kryhen nesër në rrjet, KEDS ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa energji elektrike. Kësisoj disa vende do të kenë ndërprerje të rrymës për disa orë. 02.02.2023 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Ferizaj 1. NS 35/10(20) [kV] Magure do të ndërprehet: NS 10/0.4[kV]…