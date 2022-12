KEDS njofton për punime në rrjet, në këto zona do ketë ndërprerje të rrymës KEDS ka njoftuar se si rrjedhojë e punimeve në rrjet, në disa zona do ketë ndërprerje të rrymës. Në një komunikatë për media, KEDS ka bërë të ditura zonat dhe oraret e ndërprerjeve, shkruan lajmi.net. Postimi i plotë: Peja 1. TS 35/10kV Gurakoc do të ndërprehet: Dalja 10 kV Onix ( Kodi: 50052006) prej orës 08:00 deri ne ora 09:00 :…