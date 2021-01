KEDS njofton për ndërprerje të rrymës nesër në këto zona

Ky është orari i punimeve dhe i ndërprerjes së energjisë sipas rajoneve të vendit:

Rajoni i Pejës

Në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 14:00 deri në ora 16:00

Vendet: fshatrat: Bllagaj, Llabjan, Pavlan, Qyshkë dhe Zahaq.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Stabilimenti -Degëzimi Gllaviqica nga ora 11:15 – 13:00.

Trafostacionet që do të mbesin pa furnizim me energji elektrike:

Lokal N.T.SH. SHALA M., Ramun – Debelashët, Gllaviqicë e reja, Gllaviqica, Valon Sadiku, Sep. Naim Dakaj, Beton Plus-Adnan Spahija, NTSH “Vranina”, Gllaviqica, Leshan UN, Leshan -Lagjja Tahirmurat, Leshani l, Kërstovci, Betonjerka, Leshan- B.Krasniqi Separacion, Leshani ll te xhamia, Leshani 4 , ”Shala Immobilien”-Bashkim, Kliqina ll, Lagjja Shurdhaj Leshan, Jabllanicë e Leshanit G.TH, Kliqina l, Pompat e ujit – Jabllanicë, Seperacioni Valdet Gashi, Rosujë e reja Hysenaj, Rosujë Gurthues, Rosujë e vjetra, Rosuja 5, Rosuj Janoshët, Dardan Dervishaj,

Vendet: Fshatrat: Gllaviqicë, Jabllanica e Leshanit, Kërstovc, Klinqinë, Leshan, Llabjan, Ramunë, Rosujë, Sferkë dhe Sferka e Thatë.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Stabilimenti – Degëzimi Sferka nga ora 10:00 – 11:00 dhe nga ora 14:00-15:00

Trafostacionet që do të mbesin pa furnizim me energji elektrike: Zahaq G.Rama, Zahaq Ukë Atashi, Llabjan Kelmendët, Dukagjin Peja, Hysen Gashi, Kushtrim Nitaj, ”Eling”-Pantelat Solare, Sferkë e Thatë 2, Svërkë e Thatë 1, Trestenik 2, Lutogllava 5, Lutogllava 4, Lutogllava 1, Lutogllava 3, Lutogllava 2, Vranina Llabjan.

Vendet: fshatrat: Lutogllava Tersteniku dhe Leshani, Sverka.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

Rajon I Prizrenit

Në NS 110/10kV Prizren 3 do të ndërprehet

Dalja 10kV Kulla (kodi: 31000004) prej orës 10:30 deri në ora 12:30

Vendet: rrugët: 1 Adem Jashari (një pjesë), 181 Pellazgët, 190 Ulpiana, 192 Tefik Çanga (një pjesë), 193 Marie Kraja (një pjesë), 193 Fahredin Hoti (një pjesë), 198 Vjosa, 199 Shkodra (një pjesë), 2 Ukë Bytyqi (një pjesë), 201 Ajdin Rrahmanaj, 202 Akili, 203 elena Gjika (një pjesë), 204 Beteja e Kabashit, 205 Janina, 208 Flamuri (një pjesë), 216 Rozafa Kulla, 217 Selver Maçkaj, 222 Ali Pashë Tepelena (një pjesë) dhe 225 Ali Ibra (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS Banesat e TMK-së.

Në NS 35/10kV Pirana do të ndërprehet

Dalja 10kV Krusha (kodi: 30034011) prej orës 13:30 deri në ora 15:30

Vendet: shatrat: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël dhe Randobravë (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS Banesat e TMK-së.

Rajoni i Gjakovës

TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caralluka (Kodi: 82082001) prej orës 11:00 – 12:00 si dhe nga 14:30 – 15:30

Vendet: Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit në TS Vërmica 1.

TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bellanica (Kodi: 82082005) prej orës 12:30 deri në ora 13:30

Vendet: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit në TS Ngucat II.

Punime në projekte investive

Rajoni i Gjakovës

Në NS 35/10 kV Malisheva do te ndërprehet:

Dalja 10kV Mirusha (kodi: 82082002) prej ores 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Rrugët: 603 Adem Jashari (1 konsumator), Imer Krasniqi (7 konsumator), 605 Hamdi Berisha (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator); Fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardh, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja: Energjizimi i trafos së re.