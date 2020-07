KEDS me punime në rrjet, paralajmërohen ndërprerje të rrymës

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

01.08.2020

Prishtinë

1.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 nga dalja 10 kV J17 Bercom do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Besart Mikullovci (Kodi: 10000011113) nga ora 08:00 – 20:00.

Vendet: rr.Nënë Tereza (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimin e kthinave të rrjetit të tensionit të ulët, ndërrimi i transformotorit, punimi i lidhëseve dhe kokave.

02.08.2020

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ushtria e Kosovës (Kodi: 31000018) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: Fabrika Liri, Diko Plast, Ak Kompany, Rene Luan Tahiri dhe Ushtria e Kosovës.

Arsyeja: Duhet të përfundohen lidhëset e tensionit të mesëm dhe njëkohësisht të përgatiten urat lidhëse në shtyllën e re 12/1600.

03.08.2020

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV FAN Zahir Pajaziti (kodi: 14000014) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: FAN Zahir Pajaziti, Letanc te Rexha, Smajlovit, Bajqinë, Kërpimeh, Repë, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylevicë, Breze,Tërnavice, Murgull, Zakut, Metehi dhe Dobërdol.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Pastrimi i trasese së largpërçuesit nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Velekinca (kodi: 60062006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Gjilan (Zabeli i S.Agës, Mulliri i Arapit, Qenar Qeshme, Q.Qeshme – te farmat) Velekincë.

Arsyeja: Vendosja e kokave kabllovike, shkarkuesve në LP 10 kV.

2.

Nga TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bunjakët (kodi: 60024002) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 14:00-17:00.

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë së largpërçuesit nga vegjetacioni.

Punime në projekte investive

03.08.2020

Prishtinë

1.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.38 Bregu i Diellit 1/1 (Kodi: 11000017) nga ora 09:00 – 09:15 si dhe nga ora 20:45-21:00.

Vendet: Nr.38 Bregu i Diellit 1/1

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 630kVA dhe Vendosja e RMU 2+1 dhe punimi i lidhëseve kabllovike.

2.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Bregu I Diellit I trafoja 2 (Kodi: 11000017078) nga ora 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Bregu I Diellit I trafoja 3 (Kodi: 11000017079) nga ora 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Bregu i Diellit trafo 1 dhe 2.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 630kVA dhe vendosja e RMU 2+1 dhe punimi i lidhëseve kabllovike.

3.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.30 Tirana (Kodi: 12000021) nga ora 09:00 – 09:15 si dhe nga ora 20:45-21:00.

Dalja 10 kV Nr.8 Stacioni i Policisë (Kodi: 12000003) nga ora 09:00 – 09:15 si dhe nga ora 20:45-21:00.

Vendet: Shtëpia e Shëndetit, Ministria e Shërbimeve Publike, Qendra, Bankosi, Kuvendi, Rruga Luan Haradinaj (një pjesë), Sheshi Zahir Pajaziti (një pjesë) dhe Policia e Kosovës-Drejtoria.

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues dhe kthinave ekzistuese me transformatorë të rinj dhe kthina të Reja në Projektet Investive të KEDS-it P2-P3 Feeder 2, LOT 15.

4.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shtëpia e Shëndetit (Kodi: 12000021092) nga ora 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Kino ABC (Kodi: 12000021121) nga ora 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Shtëpia e Shëndetit dhe Kino ABC.

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues dhe kthinave ekzistuese me transformatorë të rinj dhe kthina të reja në Projektet Investive të KEDS-it P2-P3 Feeder 2, LOT 15.

5.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.24 Diletacioni (Kodi: 11000007) nga ora 09:00 – 09:15 si dhe nga ora 20:45-21:00.

Vendet: Diletacioni, rr. Sylejman Vokshi dhe 4 Llullat.

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues dhe kthinave ekzistuese me transformatorë të rinj dhe kthina të reja në Projektet Investive të KEDS-it P2-P3 Feeder 2, LOT 15.

6.

Në TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fakulteti Fizolofik (Kodi: 19100004) nga ora 09:00 – 09:15 si dhe nga ora 20:45-21:00.

Vendet: Fakulteti Fizolofik.

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues dhe kthinave ekzistuese me transformatorë të rinj dhe kthina të reja në Projektet Investive të KEDS-it P2-P3 Feeder 2, LOT 15.

7.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Diletacioni (Kodi: 11000007025) nga ora 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Diletacioni.

Arsyeja: Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues dhe kthinave ekzistuese me transformatorë të rinj dhe kthina të reja në Projektet Investive të KEDS-it P2-P3 Feeder 2, LOT 15.

8.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do te ndërprehet:

Dalja 10kV Podujeva 1 (kodi: 14000001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: rr.Skënderbeu, rr.Brigadat (një pjesë) dhe Ujësjellësi i qytetit.

Arsyeja: Energjizimi i TS- blindës së re.

03.08.2020

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j6 Rezervaret- KFOR (Kodi: 13000002) prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 14:00-17:00

Vendet: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët, ”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë, Prugovc -Kaqurët.

Arsyeja: Eleminimi i konzollave në shtyllën ekzistuese, demontimi i TSSH ekzistuese, demontimi i shtyllës 12/315, energjizimi i Trafostacionin të ri, realizimi i lidhëses 0.4kV, kyçja e linjave ajrore ekzistuese 0.4kV nga Trafostacioni i ri.

Prizren

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Levisha (Kodi: 31000012) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellesi, Qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.

Arsyeja: Energjizimi i trafostacionit të ri.

2.

Nga TS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shtjefen Gjeqovi (Kodi: 30032002005) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 0.4kV.

Punime në projekte investive

04.08.2020

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Besia do te ndërprehet:

Dalja 10kV Prugovc (kodi: 10013012) prej ores 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovc Zuqollët.

Arsyeja: Energjizimi i TS shtyllë në Besi.

Punime në projekte investive

04.08.2020

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do te ndërprehet:

Dalja 10kV Runiku (kodi: 74000005) prej ores 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: Klinë e Epërme, lagjja Mecini dhe Berani, Qubreli, Kotorri, Vitaku, Kastrioti, Runiku, Banja, Surigana, Radisheva, Qitakët, Leqina dhe Tërrnova.

Arsyeja: Vendosja e shkarkuesve të mbitensionit dhe pastrimi i linjës së vjetër.

2.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Leqinë te Shkolla (kodi: 74000005046) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Leqinë -Haziraj (kodi: 74000005047) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Leqinë -Hoti (kodi: 74000005054) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Qitak -Ferizi(kodi: 74000005056) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Pompa e Benzinit (kodi: 74000005043) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Qitak (kodi: 74000005044) prej ores 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Runik Qendra (kodi: 74000005035) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Puntori Druri (kodi: 74000005042) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Runik Kisha (kodi: 74000005036) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Radishevë-1 (kodi: 74000005037) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Bajë (kodi: 74000005039) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Radishevë-2 (kodi: 74000005051) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Pemishte (kodi: 74000005045) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Pemishtë -Loshi(kodi: 74000005060) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Padalishtë (kodi: 74000005057) prej orë 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Lagjja-Dauti (kodi: 74000005066) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Syriganë (kodi: 74000005040) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Syriganë (kodi: 74000005068) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Bajra (kodi: 74000005050) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Vendet: Stabilimenti Runik.

Arsyeja: Vendosja e shkarkuesve të mbitensionit dhe pastrimi i linjës së vjetër.