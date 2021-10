KEDS dhe Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës flasin për gjetjen e mundësive për tejkalimin e krizës energjetike

KEDS po vazhdon avancimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit me Odat Ekonomike në Kosovë. Kryeshefi Ekzekutiv i KEDS, Alpin Dogan, priti në takim informues edhe Kryetarin e Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arian Zeka, me të cilin diskutuan rreth gjendjes aktuale energjetike në vend.

Gjatë takimit u diskutua nevoja për thellimin e bashkëpunimit përmes aktiviteteve të përbashkëta, ndërsa u theksua rëndësia e gjetjes së mundësive për tejkalimin e krizës energjetike, veçanërisht te bizneset, në mënyrë që situata për to të jetë sa më e përballueshme. Në këtë drejtim, ndër veprimet e para që do të ndërmerren ditëve në vijim, është organizimi i një tryeze me bizneset që do të shërbejë për informim dhe koordinim të mëtutjeshëm rreth situatës energjetike.

Udhëheqësit e KEDS dhe Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, u zotuan për projekte të përbashkëta, që avancojnë botën e biznesit dhe sektorin energjetik në Kosovë.