Kearns: Radojçiq dhe përgjegjësit e sulmit në Banjskë të përballen me drejtësinë

Në një postim të saj të fundit në platformën sociale X në lidhje me rastin, ka kërkuar që Milan Radojçiq dhe përgjegjësit e tjerë të sulmit në veri të ballafaqohen me drejtësinë.

Sipas saj drejtësia është e nevojshme për paqen dhe pajtimin në Ballkan.

“Një vit nga sulmi i Banjskës. Një vit nga vrasja e Afrim Bunjakut. Milan Radojçiq dhe përgjegjësit duhet të përballen me drejtësinë. Drejtësia është e nevojshme për pajtimin dhe paqen në Ballkan”, ka shkruar deputetja britanike./Lajmi.net

One year since the Banjska attack.

One year since the murder of Afrim Bunjaku.

Milan Radoičić and those responsible must face justice.

Justice is requisite for reconciliation and peace in the Balkans. pic.twitter.com/wgBorS4sXH

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) September 24, 2024