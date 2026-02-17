Kearns në Kosovë për 18 vjetorin e Pavarësisë: Nuk mund të qëndrojmë duarkryq, kur ambiciet imperialiste kërcënojnë sigurinë në Ballkan

Lajme

17/02/2026 16:02

Deputetja britanike, Alicia Kearns, ka qëndruar në Kosovë në 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Ajo ka thënë se ishte gëzim që të jetë në Kosovë në këtë ditë.

“Miqtë e Kosovës duhet të qëndrojnë pranë saj në mbrojtje të vetëvendosjes, paqes dhe sigurisë sonë të përbashkët. Një far demokracie në një fqinjësi të vështirë, ne nuk mund të qëndrojmë duarkryq ndërsa ambiciet imperialiste kërcënojnë sigurinë në të gjithë Ballkanin”, ka shkruar Kearns. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

