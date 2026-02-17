Kearns në Kosovë për 18 vjetorin e Pavarësisë: Nuk mund të qëndrojmë duarkryq, kur ambiciet imperialiste kërcënojnë sigurinë në Ballkan
Deputetja britanike, Alicia Kearns, ka qëndruar në Kosovë në 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.
Ajo ka thënë se ishte gëzim që të jetë në Kosovë në këtë ditë.
“Miqtë e Kosovës duhet të qëndrojnë pranë saj në mbrojtje të vetëvendosjes, paqes dhe sigurisë sonë të përbashkët. Një far demokracie në një fqinjësi të vështirë, ne nuk mund të qëndrojmë duarkryq ndërsa ambiciet imperialiste kërcënojnë sigurinë në të gjithë Ballkanin”, ka shkruar Kearns. /Lajmi.net/
Postimi i plotë:
A real joy to be in Kosovo to celebrate its 18th Independence Day Celebrations!
Kosovo’s friends must stand by her in defence of self-determination, peace and our shared security.
A beacon of democracy in a difficult neighbourhood, we cannot stand by while imperialist ambitions… pic.twitter.com/K8TEiQHKzH
— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) February 17, 2026