Kearns i reagon Vuçiqit për mohimin e krimeve në Kosovë: Çka nisi me vrasje po vazhdon me falsifikim të historisë Deputetja e Parlamentit të Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, lidhur me mohimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë më 1998/1999 nga regjimi i Sllobodan Millosheviqit. Kearns theksoi se një qëndrim i tillë përbën vazhdimësi të krimeve të asaj periudhe të errët.…