Kearns: Britania e Madhe nuk do të mbështesë formimin e Republikës Srpska në Kosovë “Kjo do të çonte në konsolidimin e etnonacionalizmit dhe nuk do të çonte në unitet”, tha kryetarja e Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Britanik, Alicia Kerans kur tregoi pse nuk do ta mbështet krijimin e një “Republika Srpska” në Kosovë. Britania e Madhe nuk do të mbështesë formimin e Republika Srpska [enklava serbe]…