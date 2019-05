KE sot do të publikojë raportin për Maqedoninë e Veriut

Në bazë të progresit të arritur, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave të anëtarësimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këto janë fjalët kyçe të Raportit të Progresit që do të shpalosen sot nga Komisioni Evropian.

Komisioneri i BE Johannes Hahn do të paraqesë paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian në një takim të jashtëzakonshëm jashtë komitetit të politikës së jashtme të Parlamentit Evropian dhe në orën 11:30 do të mbajë fjalim. Më pas në orën 12:45 Johannes Hahn së bashku me Federica Mogherini do të mbajnë pres konferencë.

Ambasadori i BE-së në Maqedoninë e Veriut Samuel Zhbogar, i cili pritet që po ashtu të mbajë pres konferencë në orën 13:15, tha se vendi është në rrugën e duhur kur vjen puna te aspiratat e saj të eurointegrimit, por mbetet për vendet anëtare që të vendosin.

Vendimi për marrjen e një datë pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave të BE në qershor apo korrik, me fillim e presidencës finlandeze të BE-së.