Kë po “thumbon” Lladrovci?: Ata që nuk i janë përgjigjur me kohë zërit të atdheut, nuk mund ta ndryshojnë këtë histori

Me këtë rast, Lladrovci pati fjalë të mëdha vlerësuese për Agim Çekun, ku ndër të tjerash tha se ai është pjesë e rëndësishme e historisë dhe lavdisë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sepse i është përgjigjur kur e ka thirrur Atdheu.

“Ata që nuk i janë përgjigjur me kohë zërit të atdheut, nuk mund të ndryshojnë këtë histori. Historia nuk mund të kthehet prapa për ata që janë vonuar”.

Lladrovci i reagoi ish-gjeneralit të ushtrisë kroate, Rrahim Ademi, i cili në një deklaratë të mëhershme tha se nuk pranoi të luftojë për vendin e tij për shkak se Çeku ishte emëruar në një pozitë më të lartë se ai.

Ademi tha në një intervistë në RTK se nuk pranon që të komandohet nga dikush që ka qenë ushtar i tij, kur u pyet pse nuk luftoi në Kosovë por vetëm në Kroaci.

Lladrovci ka thënë në statusin e tij se kushdo që mundohet të mohojë kontributin e Çekut në luftën çlirimtare në Kosovë vetëm “e korit veten e tij”

Postimi i plotë:

Bashkë me Fatmir Xhelilin patëm një takim të këndshëm me gjeneral Agim Çekun mikun e Fehmiut,mikun tim dhe të familjes, njeriun me virtyte të larta dhe me kontribute të jashtëzakonshme për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjeneral Çeku është hero i dy luftërave çlirimtare të Kosovës dhe Kroacisë dhe kushdo qe mundohet të mohojë këtë kontribut e korit veq veten e tij.

Gjeneral Agim Çeku e ka mbështetur organizimin dhe luftën e UÇK-së që në ditë e para dhe është bërë Komandant i saj në periudhën me vendimtare të luftës. Ai është pjesë e rëndësishme e historisë dhe lavdisë se UÇK -se sepse i është përgjigjiur kur e ka thirrë Atdheu. Ata qe nuk i janë përgjigjur me kohë zërit të Atdheut nuk mund ta ndryshojnë këtë histori ! Historia nuk mund tē kthehet prapa për ata që janë vonuar./Lajmi.net/