​KE kërcënon Viktor Orban me sanksione Komisioni Evropian ka kërcënuar me masa Hungarinë nëse qeveria e kryeministrit Viktor Orban miraton ligjin e diskutueshëm që kufizon punën e organizatave joqeveritare. Miratimi i ligjit për “transparencën në jetën publike” do të impononte rregulla strikte ndaj organizatave joqeveritare të financuara nga jashtë, të cilat konsiderohen si rrezik për sovranitetin e Hungarisë, raporton KosovaPress. Projektligji,…