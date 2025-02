“Ke flirtuar kur je e martuar, e pamoralshme”, eskalon debati mes Gertës e Valbonës – Lagin njëra tjetrën me ujë Gerta dhe Valbona janë dy nga banoret e Big Brother VIP Albania 4 të cilat që nga fillimi nuk kanë pasur raporte të mira me njëra tjetrën. Ato herë pas here, pas disa debateve kanë eskaluar saqë kanë ofenduar e kanë përmendur persona të tjerë nga jashtë, shkruan lajmi.net. Sot, Valbona e Gerta kanë hapur…