“Kë doni ta largoni?” – Nxehet gara – Nga tani mund të votoni Spektakli i sotëm ‘Prime’ i Big Brother VIP Kosova, ka nisur me surpriza që në start. Nikoqirët e programit, Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi e kanë shpallur të hapur një televotim me pyetjen – “Kë doni ta largoni?”. E se kush nga konkurrentët eliminohet sonte, e determinoni ju me votat tuaja.