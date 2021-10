Kë do ta mbështesë PDK-ja në Prishtinë, Vitinë apo Ramën? Flet Vlora Çitaku

Ndërkohë, Çitaku ka folur edhe për garën në Prishtinë aty ku Uran Ismaili nuk arriti të futej në balotazh.

Kë do e mbështesë PDK, Arbenë Vitinë e VV-së apo Përparim Ramën e LDK-së.

“Nuk kemi marrë ende asnjë vendim. Komunat e ndryshme kanë specifika të ndryshme. Në disa komuna karakteri lokal është shumë më i fuqishëm se në disa komuna tjera” tha Çitaku në Klan Kosova.

“Unë nuk do isha korrekte nëse do jepja një përgjigje po ose jo për Prishtinën. Nuk e kemi menduar ende çështjen e koalicioneve. Koalicionet do të bëhen me disa analiza më të gjera. Megjithatë ne do ulemi e do diskutojmë si kryesi pashmangshëm do bisedojmë me kandidatët”, ka thënë Çitaku.