KDI takohet me Osmanin, kundërshtojnë ashpër propozimin e VV-së që brenda një dite të mbahen dy palë zgjedhje KDI është takuar sot me presidenten e vendit, Vjosa Osmani, ku kanë diskutuar për situatën politike në vend, lidhur me të cilën KDI ka shprehur shqetësimin e saj për krizën e krijuar. Në njoftimin e KDI-së, është theksuar se si shoqëri civile, e kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në të njëjtën…