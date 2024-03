KDI: Komisionit për Rezerva i ka skaduar mandati me 21 mars – Mbledhja e sotme ishte e paligjshme Sot Komisioni Hetimor Parlamentar për skandalin me rezervat shtetërore në Ministrinë e Tregtisë mbajti mbledhjen e radhës, që sipas KDI-së ishte në shpërputhje me Ligjin për Hetim Parlamentar. Kjo sepse mandati i këtij komisioni ka përfunduar me 21 mars të këtij viti, pasi kanë kaluar 6 muaj nga data e themelimit të tij nga Kuvendi…