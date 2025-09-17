”Kceni dallëndyshe n’Ujman – Prishnu me krejt”, Ironia e Sylës me deklaratat e Krakit për raportet me BE-në
Gazetari Valon Syla ka ironizuar me deklaratat e Nezir Krakit derisa ishin duke folur për raportet me BE-në. Në një moment, Syla i tha se duke kërcyer dallëndyshe në Ujman, do ta çlironi veriun e vendit. “Prishnu me krejt, nuk du, kape, qite, jasht ti, n’Ujman kceni dallëndyshe, se qajo ka me shliru veriun”, thotë…
Në një moment, Syla i tha se duke kërcyer dallëndyshe në Ujman, do ta çlironi veriun e vendit.
“Prishnu me krejt, nuk du, kape, qite, jasht ti, n’Ujman kceni dallëndyshe, se qajo ka me shliru veriun”, thotë Syla, teksa shpërthejnë të qeshurat në studio.