Katy Perry thotë se amësia është puna më e mirë në botë

Ajo aktualisht është një nënë e re, pasi mirëpriti ardhjen e fëmijës së saj të parë, vajzës Daisy Dove, me të fejuarin Orlando Bloom në gusht, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Katy Perry nuk kishte asgjë tjetër përveç fjalëve të bukura për të ndarë në lidhje me përvojat që ajo kishte për rritjen e vajzës së saj pesëmuajshe, ndërsa ajo mori pjesë në një pyetje dhe përgjigje të enjten.

Këngëtarja, 36 vjeçe, u tha fansave se si vajza e saj ia ka ‘ndryshuar jetën ndërsa u fliste atyre ndërsa nisi mundësinë e saj të Coca-Cola Open To Better në Instagram Live.

Ajo tha për vajzën e saj: ‘Ajo ndryshoi jetën time dhe ende vazhdon të ndryshojë jetën time,’ para se të tregonte se si ajo ka mësuar t’i japë përparësi kohës me fëmijën e saj.

Katy vazhdoi: ‘Unë mendoj se e kupton që kur bëhesh nënë, thjesht duhet të përqendrohesh të jesh nënë.

“Dhe kjo nuk është për shkak se nuk i doni njerëzit e tjerë, nuk është për shkak të asgjë përveç që juve thjesht doni të jeni një mami e shkëlqyer. Kështu që shumë gjëra bien kur bëheni nënë dhe është puna më e mirë në botë. E rekomandoj shumë kur të jeni gati”, shtoi ajo.

Pavarësisht nga orari i saj i ngarkuar, ylli i popit dhe drejtuesja e American Idol gjithashtu ka mësuar të ngadalësojë dhe të çmojë çdo ditë ndërsa vajza e saj rritet shpejt.

Ajo tha: ‘Unë e shoh vajzën time të ndryshojë kaq shumë në pesë muajt e fundit dhe duke parë fotot që janë si “Whoa”. Ju e shihni kohën në formë njerëzore dhe është si… Tani ajo ka faqet e trasha”.

“Në një farë mënyre, më ka inkurajuar vërtet që të jem edhe më e pranishme dhe të vlerësoj çdo ditë,” tha Katy.

Që kur u bë nënë, prodhuesja e hitit Chained To The Rhythm duket më e lumtur se kurrë pasi ajo dhe Orlando, 44 ​​vjeç, thuhet se janë ‘fiksuar’ me vajzën e tyre të vogël.

Orlando gjithashtu ka djalin e tij nëntë vjeçar Flynn me ish-gruan e tij Miranda Kerr. /Lajmi.net/