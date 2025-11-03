Katër vitet e Ramës, përplasën kandidatët për Prishtinë: Prishtina është transformuar veç në Facebook-un e Ramës

Në emisionin "Pressing" të T7 po zhvillohet debati për Prishtinën. Përparim Rama nga LDK dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po përballen. Rama ka folur për mandatin e tij të parë në kryet të Prishtinës, ku tha se kryeqyteti është transformuar. Por, Hajrulla Çeku i tha se transforimimi është vetëm në "Facebookun e Ramës".

Lajme

03/11/2025 22:25

Në emisionin “Pressing” të T7 po zhvillohet debati për Prishtinën.

Përparim Rama nga LDK dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po përballen.

Rama ka folur për mandatin e tij të parë në kryet të Prishtinës, ku tha se kryeqyteti është transformuar.

Por, Hajrulla Çeku i tha se transforimimi është vetëm në “Facebookun e Ramës”.

