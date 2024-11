Katër viktimat e sulmit në Ferizaj ishin të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, Selimi: A u sulmuan për shkak të etnisë? Një burrë dyshohet se ka therur me thikë katër persona në Ferizaj, ku dy nga viktimat ishin vajza të mitura ndërsa dy të tjerët ishin djem të moshave madhore. Siç njofton drejtori i organizatës “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians”, Isak Skenderi të katër viktimat janë pjesë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Skenderi përmes…