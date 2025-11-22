Katër palë zgjedhje brenda vitit: Sa i shkon fatura Kosovës?
Qytetarët e Kosovës do të shkojnë sërish në kutitë e votimit më 28 dhjetor për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, duke shënuar herën e katërt që votojnë gjatë vitit 2025.
Zgjedhjet e mëparshme, përfshirë ato parlamentare të shkurtit dhe dy raundet e zgjedhjeve lokale në tetor e nëntor, i kanë kushtuar buxhetit të shtetit dhe partive politike rreth 23 milionë euro.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), rreth 19 milionë euro janë shpenzuar deri më tani: afër 8 milionë për votimet parlamentare të fillim vitit dhe mbi 10.5 milionë për dy raundet e zgjedhjeve lokale të vjeshtës. Sa do të kushtojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit ende nuk dihet, pasi për këtë nuk ka mjete të planifikuara.
“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përgatisë me kohë kërkesën buxhetore, të cilën do ta përcjellë për miratim në Qeverinë e Kosovës. KQZ ka vepruar kështu edhe në raste të tjera, kur kemi pasur zgjedhje të parakohshme ose në një vit jo zgjedhor”, ka thënë Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së për Radio Evropën e Lirë.
Shpenzimet për zgjedhje nuk përfshijnë vetëm KQZ-në. Partitë politike paguajnë gjithashtu për reklama dhe tubime publike.
Ligji u lejon subjekteve të shpenzojnë deri në 2 milionë euro për fushatë zgjedhore ose të paktën një euro për çdo votues të regjistruar. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, pesë partitë më të mëdha – VV, PDK, LDK, AAK me Nismën Socialdemokrate dhe Lista Serbe – shpenzuan rreth 3.6 milionë euro për fushatën e tyre./Radio Evropa e Lirë/