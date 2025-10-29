Katër mënyra të sigurta për ta mbrojtur llogarinë tuaj Binance
Në botën dinamike të kriptovalutave, një klikim i gabuar mund të ketë pasoja të mëdha – por disa hapa të thjeshtë mund të parandalojnë çdo rrezik.
Ndërsa teknologjia blockchain po zhvillohet me shpejtësi, po ashtu edhe metodat e mashtruesve që synojnë përdoruesit e pakujdesshëm.
Për këtë arsye, Binance, platforma më e madhe globale e tregtimit të kriptovalutave, ka ndarë disa nga mjetet kryesore për të forcuar sigurinë e llogarive të përdoruesve.
1. Aplikacionet për autentifikim të dyfishtë (2FA)
Përdorimi i aplikacioneve si Google Authenticator apo Binance Authenticator ofron një shtresë shtesë sigurie për çdo hyrje në llogari. Këto aplikacione gjenerojnë kode unike që ndryshojnë çdo 30 sekonda, duke e bërë pothuajse të pamundur hyrjen e paautorizuar, edhe nëse fjalëkalimi komprometohet.
Binance Authenticator është plotësisht i integruar në sistemin e Binance dhe siguron autentifikim të besueshëm për çdo transaksion.
2. Çelësat e hyrjes (Passkeys)
Passkeys përfaqësojnë një teknologji të re sigurie që eliminon nevojën për fjalëkalime tradicionale. Këto çelësa dixhitalë lidhen me pajisjen tuaj personale dhe parandalojnë rrezikun nga phishing apo vjedhja e fjalëkalimeve. Me këtë metodë, hyrja bëhet më e lehtë dhe më e sigurt – një kombinim perfekt për përdoruesit aktivë të kriptos.
3. Çelësat fizikë të sigurisë
Ngjashëm me një çelës shtëpie, çelësat fizikë të sigurisë shtojnë një nivel të ri mbrojtjeje. Edhe nëse dikush njeh kredencialet tuaja, pa pajisjen fizike nuk mund të hyjë në llogari. Ky sistem kërkon konfirmim fizik për çdo hyrje, duke ju mbrojtur nga phishing dhe sulme të tjera online.
4. Verifikimi shumëpërdoruesh (Multi-Validator)
Kjo veçori, e destinuar për përdoruesit VIP dhe institucionet, kërkon që më shumë se një përdorues të aprovojë çdo transaksion para se të ekzekutohet. Ajo ofron një mbrojtje të lartë kundër transaksioneve të paautorizuara dhe është veçanërisht e vlefshme për llogaritë me shuma të mëdha.
Qëndroni të informuar dhe të mbrojtur
Edhe pse Binance vazhdimisht përmirëson sistemet e tij të sigurisë, mbrojtja e llogarisë mbetet përgjegjësi e përbashkët. Aktivizoni verifikimet e shumëfishta, përdorni passkey-t, dhe qëndroni të informuar përmes Binance Blog, Binance Academy dhe llogarisë edukative Binance Risk Sniper, për të mësuar praktikat më të mira të mbrojtjes së pasurisë digjitale.
Në këtë mënyrë, ju jo vetëm që siguroni asetet tuaja, por kontribuoni edhe në ndërtimin e një ekosistemi më të sigurt dhe më të besueshëm për kriptovalutat në Kosovë dhe më gjerë.
🔒 Siguria fillon me ju – investoni në mbrojtjen tuaj!