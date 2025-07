Katër gjyqtarë të rinj do t’i shtohen Departamentit Special, Totaj: Lëndët e vitit 2023 kanë përfunduar, 2024 janë në përfundim e sipër Drejtuesit e gjykatave do të raportojnë dy ditë para Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në mbledhjen e sotme, të 349-ën me radhë, u bë e ditur se nga shtatori i këtij viti katër gjyqtarë do t’i shtohen Departamentit Special. Këtë e konfirmoi kryesues i Këshillit, Albert Zogaj. Ndërsa nga raportimi i drejtuesve të gjykatave në mbledhjen…