Katastrofë për Chelsean: Mposhtet edhe nga Fulham, Felix ndëshkohet direkt me të kuq Chelsea po vazhdon të kalojë nëpër një ecuri negative të rezultateve derisa është mposhtur edhe nga Fulhami me rezultat 2-1 në Premier Ligë. “Blutë” e Londrës u gjendën në disavantazh pas 25 minutave lojë kur Willian shënoi për 1-0, rezultat ky me të cilin u mbyll pjesa e parë. Pjesa e dytë nisi më mirë…