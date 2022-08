“Katastrofë” çmimet në jug të Shqipërisë, pushuesi paguan 38 euro për makarona As fundi i sezonit veror nuk po i ndal ankesat e pushuesve në jugun e Shqipërisë. Kryesisht këto ankesa kanë të bëjnë me faturat e fryera të restauranteve atje, shkruan lajmi.net. Kështu, në një faturë të publikuar nga “Joq Albania” shihet se si një pushuesi, i ka kushtuar një pjatë me pasta, “Linguini gjinkalle”, hiç…