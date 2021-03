“Katar 2022”, vazhdon sot me disa përballje interesante

Kampionati Botëror “Katar 2022”, do të vazhdoj sot me disa ndeshje interesante në kuadër të fazës së kualifikimeve në grupe.

Ndër përballjet më interesante të programit të sotëm do të jenë mes Serbisë e Portugalisë dhe Norvegjisë e Turqisë, përcjell KosovaPress.

Kombëtarja e Norvegjisë do të zhvilloj ndeshje si vendas kundër Turqisë me fillim nga ora 18:00, kurse Portgualia është mysafire e Serbisë, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet nga ora 20:45.

Programin e plotë të ndeshjeve në kuadër të kualifikimit për në Botërorin “Katar 2022” e gjeni më poshtë.

Grupi A

20:45 Republika e Irlandës (4) – Luksemburgu (3) (Stadiumi Aviva)

20:45 Serbia (1) – Portugalia (2) (Stadiumi Rajko Mitic)

Grupi E

18:00 Bjellorusia (3) – Estonia (5) (Stadiumi Dinamo)

20:45 Republika e Çekisë (1) – Belgjika (2) (Stadiumi Sinobo)

Grupi G

15:00 Mali i Zi (3) – Gjibraltari (6) (Stadiumi Pod Goricom)

18:00 Holanda (5) – Letonia (4) (Stadiumi Johan Cruijff Arena)

18:00 Norvegjia (1) – Turqia (2) (Stadiumi La Rosaleda)

Grupi H

15:00 Rusia (1) – Sllovenia (2) (Stadiumi Fisht Olympic)

18:00 Kroacia (5) – Qipro (3) (Stadiumi Rujevica)

20:45 Sllovakia (4) – Malta (6) (Stadiumi Anton Malatinsky)