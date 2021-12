“Katar 2022”: FIFA bën përjashtime për skuadrat dhe stafin, por jo edhe për tifozët rreth vaksinimit

Tifozët e Anglisë që planifikojnë të udhëtojnë në Kupën e Botës të Katarit vitin e ardhshëm do të duhet të vaksinohen plotësisht kundër Covid për të shmangur një periudhë të gjatë në karantinë.

Megjithatë, e njëjta gjë nuk do të kërkohet nga lojtarët dhe stafi i skuadrës, të cilët do të përjashtohen nga kufizimet pasi FIFA të ketë siguruar lëshime nga organizatorët e turneut.

Protokollet përfundimtare do të varen nga gjendja e pandemisë nëntorin e ardhshëm, por ‘Sportsmail’ i është thënë se plani aktual është që vizitorët e pavaksinuar të kalojnë shtatë ditë në karantinë hoteli me shpenzimet e tyre.

Lojtarët dhe stafi do të përjashtohen dhe do t’u lejohet hyrja në vend me kusht që të bëjnë teste Covid çdo të dytën ditë.

Lojtarët e vaksinuar plotësisht do të testohen gjithashtu një ditë para çdo ndeshje në një përpjekje për të kufizuar shpërthimet.

Tifozët do të kërkojnë gjithashtu prova të statusit të tyre të vaksinimit ose një test negativ të kohëve të fundit për të hyrë në çdo ndërtesë publike ose ambient mikpritjeje dhe nuk do të lejohen të largohen nga aeroporti derisa të kenë shkarkuar aplikacionin e testimit dhe gjurmimit të Katarit. /Lajmi.net/