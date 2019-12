Kastro Zizo nuk arriti të shkojë në finalen e “Festivalit të Këngës”, tregon se a i mbeti hatri

View this post on Instagram

Falenderoj secilin prej jush qe tingujt dhe tekstin e kenges "Asaj" e pelqyet dhe e shijuat. Shpresoj te ngelet nje "himn" per çdo nene te larguar nga kjo bote. Qellimi nga une dhe bashkautori mjeshtri @kozelidon nga trompisti me i mire ne Shqiperi @arjanhasanlliu dhe orkestruesi i super talentuar @kachinari_ u arrit! Ne hym thelle ne zemrat tuaja.Nje mirnjohje e vecante per mjeshtrin e trukut @elrinoceronte1 . Vlersoni çdo moment me te dashurit tuaj, me nenat, baballaret, motrat, vellezerit, femijet, grate, burrat dhe çdo te shtrenjte tuajin… Nje finale ne festival eshte thjesht statistike, me rendesi qe dhame dhe morrem dashuri pa fund. Suksese gjithe artisteve finaliste dhe fitofte me i miri. Me respekt #zizo