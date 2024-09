Kastrati: Xhelal llokumi i ka shti veshët në lesh – Ai është tuc shumë i madh

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ardian Kastrati ka reaguar pas përleshjes me armë zjarri që ka ndodhur të dielën e 1 shtatorit në lagjen Aktash në Prishtinë.

Aty ka mbet i vrarë një person dhe pesë të tjerë janë plagosur.

Kastrati e ka konsideruar se një nga fajtorët e këtij rasti është edhe ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla e që e ka quajtur ‘Xhelal llokumi”, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se Sveçla është tuc derisa ka ngritur dilema se si do të reagonte ministri nëse do të ishte aty.

“Xhelal llokumi është shumë tuc, ama tuc shumë i madh. A mundeni me e paramendu se qysh kish pas me reagu ky nëse kish qëllu rastësisht tu pi kafe atë natë në lagjen Aktash në Prishtinë, kur u bo arenë luftimesh atë natë kur u gjuajtën me alltia e me kallasha atë natë përmbi 100 plumba. A kish buzëqesh qashtu qysh po buzëqesh edhe atje në veri kur po del me pi kafe me atë Veton Elshanin natyrisht që jo se aty i ka edhe nja 50 policë që e mbrojnë e ka edhe Veton Elshanin që ja man zhagun po i ka edhe policinë e KFOR-it, trupat e KFOR-it etj etj”, ka thënë Kastrati në një video publikuar në profilin e tij në Facebook.

Kastrati ka konsideruar se kryeqyteti është bërë arenë luftimesh derisa ka thënë se Sveçla i ka ‘veshët në lesh’.

“Pra u bë arenë luftimesh kryeqyteti prej që u bo ky kryepolic edhe nuk ka kurrfarë reagimi prej tij. D.m.th, veshët në lesh, nuk reagon për asnjë send vetëm rrin i qetë thu ti se nuk u bo kurgjë hiq a në fakt të gjithë ne po i ekspozohemi plumbave e rreziqeve më të ndryshme në kryeqytet prej kur u bo ky kryepolic. Ndoshta është mirë, masi Xhelali i fortë, e ka shtrinë sovranitetin komplet, sigurinë atje në veri, ndoshta është mirë me thirr pak KFOR-in, me ardh me na ndihmu pak edhe këtu, në kryeqytet për çështje të sigurisë”, ka shtuar Kastrati.

Ai ka thënë se pas këtij rasti banorët e lagjes Aktash duhet të mendojnë se kë do ta votojnë.

“E tash ata qytetarët e Aktashit që e kanë votu Xhelal Sveclën ne të mendojnë se vota për inati nuk e ngrit cilësinë e jetës por përkundrazi ua dëmton cilësinë e jetës dhe ua shton pasigurinë kur në Qeveri sjell bandita dhe kasneca kështu veç për inati të dikujt tjetër. Pra, kur të shkoni me votu herën tjetër me axhin këqyreni kogja mirë kujt ia jepni votën dhe mos ia jepni çiftit të Xhelal Llokumit.”, ka thënë Kastrati.

Në natën e 1 shtatorit, familja Sekiraqa dhe familja Gashi të njohur si Capat kanë shtënë mbi 100 plumba mbi njëri tjetrin duke lënë edhe viktima.

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka thënë se ky konflikt ka ardhur si pasojë e mosmarrëveshjeve të mëhershme. /Lajmi.net/

Video e plotë e Ardian Kastratit: