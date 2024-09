Kastrati përkujton Fehmi Lladrovcin

Sot mbushen 26 vjet nga rënia heroike e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fehmi Lladrovci dhe bashkëshortes së tij, Xhevë Krasniqi-Lladrovci, po ashtu njëra ndër luftëtarët e para të UÇK-së.

E në këtë datë, edhe deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ardian Kastrati ka kujtuar rënien e tyre heroike me “emocion”, duke postuar një video të luftës, ku Fehmi Lladrovci shihet duke thënë se ” më e shtrenjtë liria se jeta”.

“E tha me pak fjalë e me buzëqeshje Fehmi Lladrovci : Gjithqysh, edhe me dëshirën më të madhe do e jepja jetën. Më e shtrenjtë është Liria se Jeta”.

……dhe shumë shpejt pas kësaj interviste i buzëqeshur me bashkëshortën e tij Xhevë Lladrovci e dha jetën në luftë të drejtëpêrdrejtë me forcat serbe…aty diku mes Gllanasellës e Dobrashevcit të Drenicës, në rrënzën e Olimpit të UÇK-së – Çyçavicës”, shkroi Kastrati.