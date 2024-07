Kastrati: Ligjin për KPM-në do ta dërgojmë në Kushtetuese, nuk do të kalojë plani i mbetjeve të ish-sistemeve komuniste Sot, Kuvendi i Kosovës, vetëm me votat e partisë në pushtet ka miratuar Ligjin për Komisionin e Pavaruar të Mediave, KPM-së. Ky projektligj është përcjell me kritika nga opozita, organizata joqeveritare dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ardian Kastrati, tha se Ligjin do ta dërgojnë në Gjykatën Kushtetuese. Kastrati tha se…