Kastrati: Kurti po rren, sepse marrëdhëniet me ShBA nuk janë të mira, por të përkeqësuara Deputeti i PDK-së, Ardian Kastrati, e ka quajtur gënjeshtar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, duke thënë se po tenton të mashtrojë duke thënë se raportet me ShBA-në janë të mira. “Kurti po rren, sepse marrëdhëniet me SHBA nuk janë të mira, por të përkeqësuara!”, ka shkruar Kastrati. Ai tutje e ka cituar një pjesë të…