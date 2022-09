Kastrati i PDK-së për Qeverinë: Këtë kaos s’kishin ditë me e kriju as Serbia e Rusia Deputeti i PDK-së, Ardian Kastrati ka akuzuar Qeverinë Kurti për krizën e rëndë ekonomike që ka kapluar Kosovën. Me anë të një postimi në Facebook, Kastrati ka thënë se edhe nëse çmimi i vajit shkon 10 euro, Kurti nuk do t’i rrisë rrogat duke u arsyetuar me luftën në Ukrainë dhe ofertën e tij të…